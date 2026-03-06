EM-Ticket zum Jubiläum? Vogel will "nach den Sternen greifen"

Zehn Jahre? 150 Länderspiele? "Hört sich richtig alt und richtig lang an", sagt Emily Vogel, macht eine kleine Pause und grinst: "Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht." Wenn Deutschlands Handballerinnen am Sonntag (15.30 Uhr/ProSieben MAXX und Dyn) gegen Slowenien ihr EM-Ticket lösen wollen, steht die Rückraumspielerin im Fokus. Vogel, eine der tragenden Säulen des deutschen Teams, feiert beim ersten Heimspiel seit WM-Silber auch ein persönliches Jubiläum.

"Ich trage nach wie vor den Adler voller Stolz auf der Brust. Die WM war das absolute Highlight. Ich will noch viele solcher Momente erleben", sagte Vogel bei einem Medientermin am Freitag. Satt ist die 27-Jährige, die bei der Heim-WM im Dezember ins All-Star-Team gewählt wurde, noch lange nicht.

Sportlich geht es für Vogel und Co. am Sonntag um eine Menge - und die Rechnung ist einfach: Gewinnen die DHB-Frauen nach dem 30:23-Erfolg am Mittwochabend in Celje nun auch das Rückspiel, fahren sie zur EM. Das Ticket für die Endrunde im Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei wäre dem deutschen Team schon vor den beiden abschließenden Quali-Partien im April nicht mehr zu nehmen.

Für Vogel ist das Ziel klar. "Wir sprechen viel davon, dass wir uns in der Weltspitze etablieren wollen, da braucht man einfach die Qualifikation", sagte die gebürtige Buxtehuderin und unterstrich: "Wir gehen als Favoritinnen in alle Partien." Die erfolgreiche Qualifikation steht für sie und ihre Mitspielerinnen über allem, "um dann im Optimalfall im Dezember nach den Sternen zu greifen".

Für ihre Sternstunde vor knapp drei Monaten wird die DHB-Auswahl im Anschluss an das Slowenien-Spiel noch einmal geehrt. Zudem soll es nach dem Länderspiel in Heidelberg laut DHB-Teammanagerin Anja Althaus eine "kleine Überraschung" geben. Die Auslosung für die EM-Endrunde erfolgt am 16. April in Kattowitz.