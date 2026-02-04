- Anzeige -
Handball: Noch mehr Deutschland-Spiele live im Free-TV und auf Joyn - ProSiebenSat.1 und DHB vereinbaren langfristige Partnerschaft

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 12:00 Uhr
  • ran.de

Nicht nur die Handball-WMs: ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn zeigen künftig noch mehr Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften.

ProSiebenSat.1 erwirbt die Übertragungsrechte für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland.

Das Münchner Medienunternehmen und der Deutsche Handballbund (DHB) haben dazu eine langfristige und umfangreiche Partnerschaft vereinbart. ProSiebenSat.1 sichert sich damit zu den Übertragungsrechten an den kommenden Weltmeisterschaften zusätzlich die Live-Übertragungen von rund 60 Länderspielen der DHB-Teams in den nächsten Jahren exklusiv im Free-TV.

Handball live: Mehr als 60 DHB-Spiele zusätzlich im Free-TV

"Die Partnerschaft mit dem DHB ist ein weiteres starkes Signal für Handball-Deutschland. Wir übertragen neben den Weltmeisterschaften mehr als 60 Länderspiele der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaft live im Free-TV. Beide DHB-Teams haben zuletzt gezeigt, wie sie das Publikum begeistern können. Wir freuen uns sehr darauf, den Zuschauern in den nächsten Jahren ein neues 'Home of Handball' zu bieten."Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1

Die Sendergruppe hatte bereits die Übertragungsrechte für die nächsten drei IHF Handball-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer erworben. 2027. 2029. 2031 laufen die WM-Spiele der Nationalmannschaften live im Free-TV!

Mads Hoxer (Daenemark, 38), Juri Knorr (Deutschland, 15), Niclas Kirkeloekke (Daenemark, 03) DEN, Daenemark vs. Deutschland, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Finale, 01.02.2026 DEN, Daenemar...

Handball-EM-Finale - Fans wüten gegen Schiris: "Dänen-Brille aufgesetzt"

Die Reaktionen zum EM-Finale jetzt auf Joyn anschauen

DHB-Teams schon im März live im Free-TV

Auch Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB begrüßt die Zusammenarbeit: "Die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 sichert uns in den kommenden sechs Jahren eine umfangreiche, regelmäßige und reichweitenstarke Abdeckung der Länderspiele unserer Männer- und Frauen-Nationalmannschaft auf frei empfangbaren Plattformen. Dazu kommt die Integration des Handballs in weitere Formate. Dies wird unserer Sportart helfen, weitere Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen."

Eine doppelte Premiere gibt es  zum Auftakt: Zum ersten Mal seit dem Gewinn der WM-Silbermedaille treten die deutschen Handball-Frauen vor eigenem Publikum auf. Das DHB-Team empfängt am 8. März in der EM-Qualifikation die Auswahl von Slowenien – erstmals live auf ProSieben MAXX (ab 15:00 Uhr). Wenige Tage später greift auch die deutsche Männer-Nationalmannschaft wieder an. ProSieben überträgt die beiden Länderspiele gegen Ägypten am 19. und 22. März live und exklusiv im Free-TV. Auf Joyn gibt es alle Partien ebenfalls live.

Handball live im Free-TV: Die nächsten ranHandball-Übertragungen

Handball-Nationalmannschaft der Frauen

  • 8. März:  Deutschland vs. Slowenien ab 15 Uhr live auf ProSieben MAXX und auf Joyn

Handball-Nationalmannschaft der Männer

  • 19. März:  Deutschland vs. Ägypten live auf ProSieben und auf Joyn
  • 22. März: Deutschland vs. Ägypten live auf ProSieben und auf Joyn
