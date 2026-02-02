Der Superstar des neuen Europameisters lobt nach dem Finale die deutsche Mannschaft und blickt bereits auf die WM in Deutschland im nächsten Jahr voraus.

Mathias Gidsel schob mal wieder eine Extraschicht, als sich seine Mitspieler längst am spontanen Europameister-Menü labten.

Bestens ausgerüstet mit Tuborg-Flaschen und Hot Dogs schlenderten Europas neue Handball-Könige nach dem 34:27-Erfolg im EM-Finale gegen Deutschland mit einem seligen Lächeln durch die Interviewzone, während Gidsel mit der Goldmedaille um den Hals plötzlich und ungefragt zum Lobgesang auf das deutsche Team ansetzte.

"Wenn ich Deutscher wäre, wäre ich auch stolz auf die Leistung, wie sie dieses Turnier gespielt haben. Das ist unfassbar", sagte der Welthandballer von den Füchsen Berlin:

"Es macht mir ein bisschen Angst, dass sie den Heimvorteil haben nächstes Jahr. Ich glaube, jetzt ist die deutsche Mannschaft unser größter Gegner. Wir müssen akzeptieren, dass sie nah an uns dran sind und eine unfassbare junge Mannschaft haben." Wenn sein Team den Heimvorteil nicht gehabt hätte, so Gidsel, "dann glaube ich nicht, dass wir Europameister geworden wären".