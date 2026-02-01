- Anzeige -
- Anzeige -
handball

Handball-EM: Deutschland kann von Dänemark lernen - auch die Fans! Ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 01.02.2026
  • 22:40 Uhr

Nach der Final-Niederlage sollte sich nicht nur das deutsche Team Dänemark zum Vorbild nehmen. Auch auf die Fans wird es bei der Heim-WM ankommen.

Von Tobias Wiltschek

Gerade einmal sechs Millionen Einwohner hat Dänemark. Im Handball aber ist diese Nation das absolute Nonplusultra – und das seit Jahren schon.

Mit dem 34:27-Erfolg im EM-Finale gegen Deutschland haben die Dänen vier der letzten fünf großen Turniere gewonnen und sind aktuell Welt- und Europameister sowie Olympiasieger. Mehr geht nicht!

Das Team um Superstar Mathias Gidsel ist derart dominant, dass es längst eine der größten Epochen in der Handball-Geschichte prägt.

Selbst den Vergleich mit legendären Mannschaften in anderen großen Teamsportarten brauchen diese Dänen nicht zu scheuen: Brasiliens Fußballer um Pele, die sowjetischen Eishockey-Teams der Nachkriegszeit oder die mit NBA-Stars gespickten US-Basketballer seit den 1990er Jahren.

- Anzeige -
- Anzeige -

Handball-EM: DHB-Team kann stolz auf die eigene Leistung sein

Wer in einer Ära wie dieser zweimal im Finale steht, muss nicht frustriert sein, sondern hat allen Grund dazu, stolz auf die eigene Leistung zu sein. In dem Fall trifft das auf die deutsche Mannschaft zu.

Doch mit dieser EM haben die Dänen nicht nur sportlich Maßstäbe gesetzt, sondern auch was die Unterstützung des eigenen Teams betrifft. Was die 15.000 Fans in der Jyske Bank Boxen in Herning abgerissen haben - von der eigenen Nationalhymne bis zur Siegerehrung -, war einfach nur phänomenal.

Selbst die Königin und die Ministerpräsidentin waren im Finale mehr Fans als Repräsentantinnen von Königreich und Nation. Jedes Tor ihres Teams bejubelten sie so ausgelassen, dass man den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, der neben den beiden Damen saß, fast schon bemitleiden musste.

- Anzeige -
- Anzeige -

Handball-EM: Pfiffe als Zeichen des Respekts

Natürlich gab es in Situationen, als das DHB-Team die Dänen unter Druck setzte, auch Pfiffe von den Rängen gegen die Deutschen. Aber wer will das den Fans verdenken?

Zumal ein Pfeifkonzert eben auch als Zeichen des Respekts vor der gegnerischen Leistung angesehen werden kann. So jedenfalls konnte man Franz Sempers Worte in der Pause des Endspiels verstehen, als er sogar auf mehr Pfiffe der Dänen in der zweiten Halbzeit hoffte.

Dass diese dann nach der Pause kaum noch zu hören waren, war so gesehen also kein gutes Zeichen für die deutsche Mannschaft.

Trotzdem kann sie den Ort der Niederlage erhobenen Hauptes verlassen - und nicht nur das. Im Vergleich zur herben Final-Schlappe bei Olympia (26:39) haben die Deutschen den Vorsprung der Dänen fast halbieren können.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Handball-EM - Johannes Golla hadert mit Strafen: "Kam viel zusammen"

Handball-EM: Endspiel-Niederlage muss Mut machen

Das muss dem Team Mut machen, dass es beim nächsten Mal nicht nur noch enger werden könnte, sondern dass der derzeit übermächtig erscheinende Gegner auch mal wieder bezwungen werden kann.

Von Vorteil könnte bei diesem Vorhaben sein, dass das nächste Großereignis mit der WM 2027 im eigenen Land stattfindet. Dann ist das vergleichsweise noch recht junge Team wieder ein Jahr reifer und sollte seinerseits vom Heimvorteil profitieren können.

Deswegen geht jetzt schon mal ein Aufruf an alle Fans raus, die am 31. Januar 2027 in der Kölner Lanxess Arena sein werden.

Sollte die deutsche Mannschaft dann im Finale stehen, schreit sie zum Titel. Auch Pfeifen ist notfalls erlaubt!

Mehr News und Videos
Merz (r.) und Dänemarks Premierministerin Frederiksen
News

Bundeskanzler baut DHB-Team nach Final-Niederlage auf

  • 01.02.2026
  • 21:12 Uhr
Deutschlands Handballer stehen im EM-Finale
News

Deutschland vs. Dänemark heute live: Hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream der Handball-EM - Dänemark gewinnt 34:27

  • 01.02.2026
  • 19:50 Uhr
Tore am Fließband: Mathias Gidsel
News

68 Tore: Gidsel gelingt EM-Rekord

  • 01.02.2026
  • 19:47 Uhr
Juri Knorr (Deutschland, 15), Mads Hoxer (Daenemark, 38) DEN, Daenemark vs. Deutschland, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Finale, 01.02.2026 DEN, Daenemark vs. Deutschland, Handball, EHF Eur...
News

"Haben uns nicht aufgegeben": Deutschland verpasst EM-Krönung

  • 01.02.2026
  • 19:37 Uhr
imago images 1071892124
News

Kurzfristiger Ausfall! Personal-Schock für Deutschland

  • 01.02.2026
  • 17:47 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026 live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 01.02.2026
  • 17:19 Uhr
Steht nun bei 42 EM-Einsätzen: Andreas Wolff
News

Wolff steigt zu deutschem EM-Rekordspieler auf

  • 01.02.2026
  • 17:16 Uhr
Holt wieder eine Medaille mit Kroatien: Dagur Sigurdsson
News

Handball-EM: Sigurdssons Kroaten gewinnen Bronzematch

  • 01.02.2026
  • 17:02 Uhr
Gensheimer (l.) drückt Wolff und Co. die Daumen
News

Gensheimer glaubt an DHB-Überraschung: "Sind noch nicht satt"

  • 01.02.2026
  • 14:10 Uhr
Erneut im All-Star-Team: Andreas Wolff
News

Handball-EM: Wolff und Golla im All-Star-Team

  • 01.02.2026
  • 14:06 Uhr