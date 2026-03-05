Handball: Schober freut sich auf "Start der neuen Fernsehzeit"

Das womöglich vorentscheidende EM-Qualifikationsspiel von Deutschlands Handballerinnen leitet eine neue TV-Ära ein. ProSieben MAXX wird das erste Heimspiel des DHB-Teams nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Heim-WM live und im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Partie gegen Slowenien am Sonntag (15.30 Uhr) in Heidelberg ist Teil eines umfangreichen Deals mit ProSiebenSat.1 als neuem Rechteinhaber, der neben den Frauen auch die Handball-Männer bis 2031 überträgt.

"Wir freuen uns auf den Start der neuen Fernsehzeit. Und dass die mit unseren Frauen beginnt, ist ein starkes Zeichen", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB), dem SID.

Die neue Partnerschaft des Verbands mit der Mediengruppe läuft über sechs Jahre und umfasst alle Heimpartien beider Nationalmannschaften sowie die Freundschaftsspiele im Ausland. Bereits im Vorjahr sicherte sich das Unternehmen die Rechte an allen Weltmeisterschaften bis 2031, einschließlich des im Januar 2027 stattfindenden Heimturniers der Männer. Die kommenden Europameisterschaften bei Männern und Frauen sind dagegen bei ARD und ZDF zu sehen.

Der DHB freut sich über die "umfangreiche, regelmäßige und reichweitenstarke Abdeckung der Länderspiele unserer Männer- und Frauen-Nationalmannschaft auf frei empfangbaren Plattformen", so Schober. Auch die zusätzliche Integration des Handballs in weitere Formate werde der "Sportart helfen, weitere Spieler- und Klubmarken zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen".

Die künftigen TV-Teams des neuen Handball-Players sind noch nicht endgültig festgezurrt. Fest steht allerdings, dass Andrea Kaiser als Moderatorin das Gesicht der Übertragungen sein wird. Als Expertin wird zum Auftakt am Sonntag, wo sich Deutschland mit einem Sieg vorzeitig für die EM-Endrunde Ende des Jahres qualifizieren kann, Lucie-Marie Kretzschmar agieren. Grundsätzlich will man diese Position mit Blick auf die WM laut ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer aber mehrfach besetzen und "mit vielen Gästen" arbeiten.