Handball-Vizeweltmeisterin Smits wechselt nach Dänemark

Handball-Vizeweltmeisterin Xenia Smits sucht eine neue Herausforderung und trifft bei ihrer nächsten Karrierestation auf alte Bekannte. Die 31 Jahre alte Rückraumspielerin wechselt zum 1. Juli von Metz Handball in Frankreich nach Dänemark zu Odense Handbold, das gab ihr künftiger Klub am Montag bekannt. Smits erhält einen Zweijahresvertrag.

"Ich freue mich riesig auf meinen Wechsel und bin gespannt auf die Mentalität, die mich dort erwartet", wird Smits auf der Website des Vereins zitiert. In Odense trifft sie auf Jakob Vestergaard, der bereits bei der SG BBM Bietigheim und dem Nachfolgeverein HB Ludwigsburg sowie der Nationalmannschaft ihr Trainer war. Auch Smits' DHB-Kollegin Viola Leuchter steht bei den Dänen unter Vertrag.

"Xenia ist eine der besten Verteidigerinnen im Handball und jemand, den ich nach zwei gemeinsamen Jahren im deutschen Handball sehr gut kenne", lobte Vestergaard: "Sie ist eine äußerst dynamische und aggressive Spielerin, die ein außergewöhnliches Verständnis für ihre eigene Positionierung und die Vorhersage der Aktionen der angreifenden Spielerin hat." Smits werde dem Team "große Flexibilität verschaffen, da sie fast alle Positionen in der Offensive und Defensive abdecken kann", so der Däne.

Die in Belgien geborene Smits ist seit ihren Debüt 2014 fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Im vergangenen Dezember gelang ihr mit dem DHB-Team völlig überraschend der Einzug ins WM-Finale.