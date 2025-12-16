Handball-WM 2027: Bereits über 100.000 Tickets verkauft

München? Vorerst ausgelastet. Köln? Nur noch ein deutscher Hauptrundenspieltag verfügbar. Die Ticketnachfrage für die Männerhandball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland ist riesig. Einen Tag nach dem offiziellen Vorverkaufsstart waren inklusive des Presales bereits über 100.000 Eintrittskarten für das Turnier vom 13. bis zum 31. Januar 2027 verkauft. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag mit.

"Der Start des Ticketverkaufs hat unsere Erwartungen übertroffen", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. Die Erfahrungen der Heim-EM 2024 und der gerade zu Ende gegangenen Frauen-WM hätten "eindrucksvoll gezeigt, wie stark Heimturniere die Handballbegeisterung in Deutschland prägen. Daran möchten wir mit der Männer-Weltmeisterschaft 2027 anknüpfen."

Den größten Run gibt es auf die Partien der deutschen Nationalmannschaft. Die Vorrundenspiele in München sowie zwei von drei Spieltagen der deutschen Hauptrunde in Köln sind vorerst ausgelastet. Hospitality-Angebote für diese Spieltage sind weiterhin erhältlich. Für die nicht-deutschen Spieltage in München und Köln sowie für Kiel, Magdeburg, Stuttgart und Hannover stehen nach wie vor Tickets zur Verfügung.

Zusätzliche Ticketkontingente werden im Anschluss an die voraussichtlich im Juni 2026 stattfindende Auslosung für die teilnehmenden Teams freigegeben. Nicht genutzte Rückläufer stehen danach für den freien Verkauf zur Verfügung.