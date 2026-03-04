Handballer ohne Wolff gegen Ägypten

Deutschlands Handballer bestreiten die ersten Länderspiele seit dem Gewinn ihrer EM-Silbermedaille ohne Andreas Wolff. Der Torhüter des THW Kiel erhält für die beiden Heimspiele gegen Afrikameister Ägypten im März eine Auszeit. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte insgesamt 17 Spieler um Kapitän Johannes Golla, 15 von ihnen waren bei der erfolgreichen Europameisterschaft zu Jahresbeginn dabei.

Wolff, der es bei der EM ins All-Star-Team geschafft hatte, "räumt im März seinen Platz, um David Späth und Debütant Lasse Ludwig Spielzeit zu ermöglichen", hieß es in der DHB-Mitteilung. Zudem ersetzt Tim Freihöfer von den Füchsen Berlin, der die EM verpasst hatte, auf Linksaußen den Kieler Routinier Rune Dahmke. Freihöfers Füchse-Kollege Nils Lichtlein stehe für das "aktuelle Aufgebot nicht zur Verfügung".

"Im Vergleich zur EM passen wir nur Nuancen an. Der Kern unserer Nationalmannschaft ist gewachsen und muss zusammen weiter reifen. Dafür werden wir auf dem Weg zur Heim-WM jede Gelegenheit nutzen", sagte Gislason. Ägypten mache nach Welt- und Europameister Dänemark sowie Topteam Frankreich "den größten Druck aus dem Rückraum. Diese Spiele werden uns fordern."

Das erste Duell am 19. März (18.15 Uhr) in der Dortmunder Westfalenhalle steigt exakt 300 Tage vor dem Eröffnungsspiel der Heim-WM am 13. Januar 2027. "Wir starten in die Vorbereitung der Heim-Weltmeisterschaft. Ab sofort zahlt alles, was wir tun, auf den kommenden Januar ein", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. Das zweite Aufeinandertreffen mit den Ägyptern findet drei Tage später (22. März/15.30 Uhr/beide ProSieben) in der Bremer ÖVB-Arena statt.

Zum Lehrgang reist zudem U19-Weltmeister Rasmus Ankermann als Trainingsgast nach Dortmund. "Das frühzeitige Kennenlernen ist für Rasmus und uns wertvoll und Teil der konzeptionellen Arbeit", sagte Meckes. Auch Torhüter Ludwig hatte im Vorfeld der EM bereits als Trainingsgast beim A-Team mitgewirkt, ihm winkt nun sein erstes Länderspiel. - Das aktuelle Aufgebot der Handball-Nationalmannschaft:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Lasse Ludwig (Füchse Berlin)

Feld: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Juri Knorr (Aalborg Handbold/Dänemark), Julian Köster (VfL Gummersbach), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel), Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)