Handballer reisen mit 18 Spielern zur EM nach Dänemark

Bundestrainer Alfred Gislason streicht vor der Abreise zur Europameisterschaft keinen Spieler aus seinem Aufgebot. Der Isländer kündigte nach der erfolgreichen Generalprobe von Deutschlands Handballern gegen Vizeweltmeister Kroatien (33:27) an, mit seinem kompletten 18er-Kader nach Dänemark zu reisen, wo die deutsche Mannschaft am Dienstag ihr Quartier in Silkeborg beziehen wird.

"Wir haben beschlossen, mit allen 18 da hoch zu fahren", sagte Gislason. Für jede Partie kann er kurzfristig zwei Profis aus dem Spieltagsaufgebot nehmen. "Dieses Mal kann ich jedes Mal bis anderthalb Stunden vor dem Spiel zwei Spieler streichen", erklärte der 66-Jährige: "Ich kann alle Spieler in der Gruppenphase nutzen, wenn ich das will."

Beim abschließenden Test gegen Vizeweltmeister Kroatien hatte der Isländer erneut munter durchgewechselt, Linksaußen Rune Dahmke kam erneut nicht zum Einsatz. Deutschland startet am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) in Herning gegen Österreich in die EM. Weitere Vorrundengegner sind Serbien (Samstag) und Spanien (Montag).