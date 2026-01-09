Verzögerung bei der Heimreise: Handballer steigen in Bus um

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft ist bei der Rückreise vom EM-Testspiel in Kroatien am Donnerstag (32:29) wegen des Schneechaos kurzfristig vom Flugzeug auf den Bus umgestiegen. "Aus dem geplanten Mannschaftsabend ist damit eine Mannschaftsfahrt geworden", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton nach der verspäteten Landung in Frankfurt.

"Um den morgigen Tag zur Regeneration zu nutzen, haben wir uns für die direkte Weiterfahrt per Bus entschieden", erklärte Chatton. Ein Weiterflug nach Hannover ins Vorbereitungsquartier wäre erst am Samstagabend möglich gewesen. Nun soll das Ziel nach Mitternacht erreicht werden.

Am Sonntag (18.05 Uhr/ARD) soll in der niedersächsischen Landeshauptstadt die Generalprobe stattfinden, Gegner ist erneut der WM-Zweite Kroatien. Bei der EM trifft Deutschland in einer kniffligen Vorrundengruppe im dänischen Herning auf Österreich (15. Januar), Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar).