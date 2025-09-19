Viel Luft nach oben: Handballerinnen noch nicht in WM-Form

Deutschlands Handballerinnen haben gute neun Wochen vor Beginn der Heim-Weltmeisterschaft noch viel Arbeit vor sich. Im ersten Testspielduell mit Co-Gastgeber Niederlande unterlag das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch in Eindhoven mit 31:35 (14:20).

Vor 2000 Zuschauern waren Nina Engel (acht Tore) und Alina Grijseels (sieben) die besten Werferinnen der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Fast die gesamte Spielzeit liefen die DHB-Frauen einem teils deutlichen Rückstand hinterher. Bereits am Sonntag sehen sich beide Teams in Krefeld wieder (19.00 Uhr/DF1).

"Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, sie zu den Gegenstößen eingeladen. Wir wollten deutlich aggressiver decken, das klappte in der zweiten Halbzeit etwas besser", sagte Grijseels (Borussia Dortmund) bei DF1: "Wir können auch davon etwas Gutes mitnehmen, aber wir müssen die Passqualität höher schrauben und den Rückzug besser gestalten."

Solche Spiele seien "Gold wert", hatte Gaugisch im Vorfeld mit Blick auf die Stärke des Gegners gesagt: "Das ist eine tolle Rückmeldung für uns." Schnell musste er aber feststellen: Sein Team ist noch weit weg von der Wunschform. Die Niederländerinnen lagen nach zehn Minuten bereits 7:3 in Führung, weil die deutschen Spielerinnen gegen die starke Torhüterin Yara ten Holte zu viel liegen ließen. Die Gastgeberinnen selbst kamen so zu zahlreichen Gegenstößen und setzten sich bis zur Pause immer weiter ab.

"Es gibt noch einige Baustellen", sagte Teammanagerin Anja Althaus in der Halbzeit: "Wir müssen es machen wie die Niederländerinnen. Die schauen nicht nach links und rechts und machen ihr Ding."

Mit dem nun starken Rückhalt Sarah Wachter steigerte sich das deutsche Team tatsächlich, war präsenter, Ex-Weltmeister Niederlande konnte aber scheinbar mühelos wieder zulegen.

Nach der September-Maßnahme folgen die EM-Qualifikationsspiele gegen Nordmazedonien (16. Oktober) und in Belgien (19. Oktober), ehe im November für die DHB-Frauen zwei Spiele gegen die Schweiz die unmittelbare WM-Vorbereitung bilden. Deutschland eröffnet das Turnier am 26. November in Stuttgart gegen Island, die letzte WM-Medaille gewannen die DHB-Frauen 2007 in Frankreich (Bronze).