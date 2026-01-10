Vor EM-Generalprobe: Golla abgereist - Rückkehr am Sonntag

Deutschlands Handballer haben die Vorbereitung auf ihre EM-Generalprobe gegen Vizeweltmeister Kroatien in Hannover ohne ihren Kapitän aufgenommen. Johannes Golla fehlte am Samstag aus privaten Gründen, soll aber planmäßig am Spieltag wieder zur Mannschaft stoßen. Nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) besteht mit Blick auf die Partie am Sonntag (18.05 Uhr/ARD und Dyn) "kein Anlass zur Sorge".

Nach der wetterbedingt verlängerten Rückreise aus Zagreb, wo Deutschland den ersten Härtetest mit den Kroaten am Donnerstag 32:29 gewonnen hatte, standen für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag Regeneration und taktische Vorbereitung auf dem Programm. Am Vormittag absolvierten die Spieler ein leichtes Krafttraining, am Nachmittag waren noch eine Videoanalyse und eine Trainingseinheit in der ZAG Arena angesetzt.

"Es war richtig, gestern direkt aus Frankfurt mit dem Bus nach Hannover weiterzureisen", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton. "Obwohl sich die Reisezeit auf fast zwölf Stunden verdreifacht hat, war die Stimmung beim Frühstück und anschließendem leichten Krafttraining gut."

Eigentlich hätte die DHB-Auswahl nach dem Prestigesieg in der kroatischen Hauptstadt nach der Landung in Frankfurt weiter nach Hannover fliegen sollen. Doch nach den heftigen Schneefällen im Norden Deutschlands wäre ein Weiterflug erst am Samstag möglich gewesen. Die Mannschaft entschied sich deshalb kurzfristig für eine nächtliche Busfahrt aus Hessen nach Niedersachsen - und kam noch am Freitag kurz vor Mitternacht an.