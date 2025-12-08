Co-Gastgeber Niederlande als Gruppensieger ins Viertelfinale

Co-Gastgeber Niederlande hat bei der Handball-WM der Frauen als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. Zum Abschluss der Hauptrunde setzten sich die Niederländerinnen in Rotterdam mit 26:23 (14:13) gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel wartet nun in der Runde der letzten acht Ungarn, für die Französinnen geht es nach der ersten Niederlage gegen das noch ungeschlagene Dänemark.

Die deutsche Mannschaft hat am Dienstag (17.15 Uhr/ZDF) in der Dortmunder Westfalenhalle die Chance, erstmals seit 2008 die Vorschlussrunde bei einem großen Turnier zu erreichen. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale geht es gegen Panamerikameister Brasilien. Zudem trifft Olympiasieger und Europameister Norwegen auf Montenegro.

Beide Halbfinals (12. Dezember), das Spiel um Platz drei sowie das Finale (beide 14. Dezember) finden allesamt in Rotterdam statt.