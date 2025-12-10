Co-Gastgeber Niederlande im Halbfinale

Die niederländischen Handballerinnen träumen bei ihrer Heim-WM weiter von einer Medaille. Der Co-Gastgeber setzte sich in Rotterdam 28:23 (14:9) gegen Ungarn durch und zog damit in das Halbfinale ein. In der Vorschlussrunde wartet nun Olympiasieger und Topfavorit Norwegen, der bereits am Dienstag mit dem 32:23-Kantersieg gegen Montenegro die Runde der letzten vier erreicht hatte.

Am Abend (21.00 Uhr) steht mit dem Duell zwischen Titelverteidiger Frankreich und dem WM-Dritten Dänemark das letzte Viertelfinale auf dem Programm. Der Gewinner trifft am Freitag auf die bislang ungeschlagene deutsche Mannschaft, die zum ersten Mal seit 2008 in einem Halbfinale steht. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.