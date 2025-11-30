Färöer siegen: DHB-Gegner in WM-Hauptrunde stehen fest

Montenegro, Spanien und Färöer: So heißen die Gegner von Deutschlands Handballerinnen in der WM-Hauptrunde. Das Team der Färöer besiegte zwei Tage nach dem Überraschungscoup gegen Spanien (27:25) am Sonntag auch Außenseiter Paraguay mit 36:25 (16:13) und qualifizierte sich bei der WM-Premiere damit direkt für die nächste Turnierphase.

In welcher Reihenfolge die deutsche Mannschaft auf die drei Kontrahenten im Kampf ums Viertelfinale trifft, entscheidet sich am Sonntagabend. Spieltermine sind Dienstag (20.30 Uhr), Donnerstag und Samstag (jeweils 18.00 Uhr/alle Sporteurope.TV), alle drei Partien finden in der Dortmunder Westfalenhalle statt.

Die besten zwei Teams jeder Hauptrundengruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale (9./10. Dezember), das ebenfalls in Dortmund ausgetragen wird. Beide Halbfinals (12. Dezember), das kleine Finale sowie das Endspiel (beide 14. Dezember) finden dann in Rotterdam statt.