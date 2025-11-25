Gaugischs WM-Plan: Formaufbau bis zum Viertelfinale

Bundestrainer Markus Gaugisch setzt bei der Heim-WM von Deutschlands Handballerinnen auf eine kontinuierliche Steigerung seines Teams. "Für uns ist wichtig, dass wir an unser Leistungsmaximum kommen. Das bauen wir hier auf - über Stuttgart, dann nach Dortmund. Bis zum Viertelfinale wollen wir so weit sein, dass wir dort eine herausragende Leistung auf die Platte zaubern können", sagte der DHB-Coach am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) bestreitet am Mittwoch (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) in Stuttgart das WM-Eröffnungsspiel gegen Außenseiter Island. Weitere Vorrundengegner sind ebenfalls in Stuttgart Uruguay am Freitag und Serbien am Sonntag (jeweils 18.00 Uhr). Die Hauptrunde, für die sich die jeweils drei besten Teams der acht Vierergruppen qualifizieren, würde Deutschland ebenso wie ein mögliches Viertelfinale in Dortmund bestreiten.

Für das angestrebte K.o.-Duell in der Westfalenhalle am 9. Dezember benötige man eine absolute Top-Leistung. "Mit der Unterstützung der Zuschauer in Dortmund bin ich guter Dinge, dass wir alles auf der Platte lassen, um diesen Traum – das ist ein Traum – zu verwirklichen und den nächsten Schritt zu gehen", sagte Gaugisch. DHB-Vorstandsboss Andreas Michelmann hatte das Halbfinale als Ziel ausgerufen.

Gaugisch spürt "absolute Vorfreude. Ich erlebe die Mannschaft sehr positiv, sehr nach vorne gerichtet. Alle haben Bock." Der 51-Jährige hofft durch ein erfolgreiches Turnier auch, mit seinem Team in den anstehenden Wochen "gute Vorbilder" zu produzieren, um die Strukturen im gesamten Frauenhandball nachhaltig zu verbessern.