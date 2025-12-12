Handball: Norwegen folgt Deutschland ins WM-Finale

Norwegens Handballerinnen haben zum zehnten Mal das WM-Finale erreicht. Die Olympiasiegerinnen gewannen ihr Halbfinale gegen Co-Gastgeber Niederlande am Freitag in Rotterdam deutlich mit 35:25 (18:14) und treffen im Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr/ARD) nun auf das deutsche Team.

Für Norwegen, das vor zwei Jahren eine Final-Niederlage gegen Frankreich kassierte, geht es um das fünfte WM-Gold. "Norwegen ist sicherlich unfassbar stark. Es wird eine Riesenaufgabe für uns. Es ist eine Ehre, das Finale gegen die beste Mannschaft zu spielen", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch: "Aber wir sind gut. Wir wären nicht im Finale, wenn wir schlecht wären. Wir sind weiter hungrig." Deutschland hatte sein Halbfinale zuvor gegen die Französinnen mit 29:23 gewonnen.