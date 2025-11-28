Handball-WM: Auch Serbien mit zweitem Sieg

Im Gleichschritt zum Gruppenfinale: Die serbischen Handballerinnen haben wie das deutsche Team auch ihr zweites WM-Spiel gewonnen und vorzeitig das Hauptrundenticket gelöst. Nach dem 27:26 (19:13) von Serbien am späten Freitagabend in Stuttgart gegen Island kommt es somit am Sonntag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) zum Endspiel um Platz eins in Vorrundengruppe C.

Wie Deutschland hat auch der WM-Zweite von 2013 4:0 Punkte auf dem Konto. Serbien, das zum Auftakt gegen Uruguay (31:19) gewonnen hatte, liegt wegen der um 20 Treffer schlechteren Tordifferenz auf dem zweiten Platz. Neben dem Gruppensieg geht es am Sonntag vor allem darum, wer wieviele Punkte in die Hauptrunde mitnimmt. Diese beginnt kommende Woche in Dortmund, wo der Weg ins Viertelfinale führen soll.

Unterdessen hat auch Co-Gastgeber Niederlande sein WM-Auftaktspiel gewonnen. Die Weltmeisterinnen von 2019 besiegten Argentinien mit 32:25 (16:11) und stellten die Weichen damit auf den Einzug in die Hauptrunde. Für die Überraschung des Tages sorgte das Team der Färöer, die gegen Spanien nach einer starken zweiten Halbzeit mit 27:25 (11:14) gewannen.