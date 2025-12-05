Handball-WM: Brasilien vorzeitig im Viertelfinale

Brasilien hat bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen vorzeitig das Viertelfinale erreicht und könnte dort auf die DHB-Auswahl treffen. Die Südamerikanerinnen bezwangen Angola in der Dortmunder Westfalenhalle ohne große Probleme mit 32:26 (18:15) und feierten den vierten Sieg im vierten Spiel.

Am Abend könnte auch Olympiasieger Norwegen vorzeitig das Ticket für die Runde der letzten acht buchen - ist das der Fall, würde der Verlierer des direkten Duells am Sonntag (20.30 Uhr) im Viertelfinale auf das deutsche Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft. Die DHB-Auswahl hatte am Donnerstag bereits den Gruppensieg in Hauptrundengruppe II perfekt gemacht.

Gabriela Clausson Bitolo war mit acht Treffern die beste Werferin bei den Brasilianerinnen, die 2013 ihren bisher einzigen WM-Titel gewinnen konnten.