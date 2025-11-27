Handball-WM: Favoriten starten souverän ins Turnier

Die Favoriten der Handball-WM der Frauen sind souverän in das Turnier gestartet. Olympiasieger und Europameister Norwegen setzte sich in seinem Auftaktspiel in Trier gegen Südkorea klar mit 34:19 (14:9) durch. Auch die Medaillenkandidaten Schweden und Dänemark feierten erfolgreiche Starts.

Die Schwedinnen besiegten Tschechien mit 31:23 (17:13), während Dänemark mit einem 36:19 (19:6)-Kantersieg gegen Japan loslegte. Die WM-Dritten von 2023 verbuchten dabei zeitweise einen Lauf von neun Toren ohne Gegentreffer.

Die Iranerinnen starteten in ihre dritte Weltmeisterschaft mit einem Dämpfer: In einem der frühen Spiele des Abends blieben sie chancenlos und unterlagen Turnierdebütant Schweiz deutlich mit 9:34 (7:19).

Die deutsche Mannschaft hatte bereits am Mittwoch einen souveränen Start in die Heim-WM hingelegt. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch besiegte Außenseiter Island mit 32:25 (18:14) und nahm direkt Kurs auf die Hauptrunde. Am Freitag trifft das Team um Antje Döll und Alina Grijseels im zweiten Gruppenspiel auf Uruguay (18.00 Uhr/Sporteurope.TV).