Handball-WM: Norwegen und Brasilien vorzeitig im Viertelfinale

Olympiasieger Norwegen und Brasilien haben bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen vorzeitig das Viertelfinale erreicht - und könnten dort auf die DHB-Auswahl treffen. Die Norwegerinnen ließen Tschechien beim 37:14 (18:8) keinerlei Chance und fuhren den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Das war in der Dortmunder Westfalenhalle zuvor auch den Brasilianerinnen mit einem 32:26 (18:15)-Erfolg gegen Angola gelungen.

Am Sonntag (20.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell der beiden Nationen - der Verlierer trifft in der Runde der besten acht auf das deutsche Team von Bundestrainer Markus Gaugisch. Die DHB-Auswahl hatte am Donnerstag bereits den Gruppensieg in Hauptrundengruppe II perfekt gemacht.

Beste Werferin bei Europameister Norwegen war Anniken Wollik mit sechs Toren. Bei den Brasilianerinnen, die 2013 ihren bisher einzigen WM-Titel gewinnen konnten, war Gabriela Clausson Bitolo mit acht Treffern die herausragende Akteurin.