Handball-WM: Serbiens Frauen feiern Kantersieg gegen Uruguay

Da wird Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch genau hingeschaut haben: Im zweiten Spiel der deutschen Gruppe C bei der Weltmeisterschaft der Frauen hat Serbien gegen Uruguay mit 31:19 (15:10) einen Kantersieg zum Turnierstart gefeiert. In Stuttgart hatte der WM-Zweite von 2013 mit überforderten Südamerikanerinnen keine Probleme.

Dank der um fünf Treffer besseren Tordifferenz verweist Serbien die deutschen Frauen damit vorerst auf Tabellenplatz zwei. Zum direkten Aufeinandertreffen kommt es allerdings erst am dritten Spieltag, Serbien bekommt es am Freitag (20.30 Uhr) zunächst mit Deutschlands Auftaktgegner Island zu tun, während Antje Döll, Alina Grijseels und Co. kurz davor gegen Uruguay dran sind (18.00 Uhr/beide Sporteurope.TV).