Handball-WM: Spanien verliert erneut

Nächster Rückschlag für Spaniens Handballerinnen: Der WM-Zweite von 2019 hat zum Hauptrundenauftakt gegen Serbien verloren und jetzt nur noch geringe Chancen auf den Viertelfinaleinzug. Beim 29:31 (19:17) in Dortmund führte Deutschlands letzter Hauptrundengegner elf Minuten vor dem Ende noch mit 27:22, verlor dann aber die Nerven und das Spiel.

Mit 2:4 Punkten liegen die Spanierinnen in der Hauptrundengruppe B nun hinter dem ungeschlagenen deutschen Team und den Serbinnen (4:2). Spanien, das in der Vorrunde bereits gegen das Team der Färöer (25:27) unterlegen war, ist am Samstag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) dritter und letzter Gegner der DHB-Frauen in der zweiten Turnierphase.