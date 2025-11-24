Handball-WM: Wieder Vorrunden-Tickets verfügbar

Wer die deutschen Handball-Frauen bei der Medaillenjagd bei ihrer Heim-Weltmeisterschaft in der Halle unterstützen möchte, hat dazu erneut die Chance. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, sind für die Vorrundenspiele in Stuttgart wieder Tickets in den Verkauf gegangen. Ursprünglich waren die Karten für die drei Gruppenduelle der DHB-Frauen in der Gruppe C in der Porsche-Arena bereits seit Juli vergriffen.

Am Mittwoch (18.00/Sporteurope.TV) startet die DHB-Auswahl gegen Island in das Turnier, weitere Vorrundengegner sind Uruguay (28. November) und Serbien (30. November). Die Hauptrunde und ein mögliches Viertelfinale würde Deutschland in Dortmund bestreiten, auch für die Spiele in der Westfalenhalle vor bis zu 12.000 Zuschauern sind noch Tickets verfügbar. Die Medaillenspiele finden in Rotterdam statt.