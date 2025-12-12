Politik gratuliert DHB-Frauen: "Ganz Deutschland fiebert mit"

Der Kanzler gratuliert, der Bundespräsident jubelt - und auch die Staatsministerin ist entzückt: Deutsche Spitzenpolitiker haben den deutschen Handballerinnen ihre Glückwünsche zum Einzug ins WM-Finale überbracht. "Sie haben den Titelverteidiger bezwungen, und seit Jahrzehnten steht wieder eine deutsche Frauenhandballmannschaft im Finale, das ist großartig! Toi, toi, toi für Sonntag!", schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach dem 29:23 (15:12)-Halbfinalerfolg des DHB-Teams gegen Frankreich am Freitagabend bei Instagram.

Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb in den Sozialen Netzwerken: "Was für ein Spiel – Einzug ins WM-Finale für unsere Handballerinnen. Sie begeistern mit Kampfgeist und Können gegen die Titelverteidigerinnen aus Frankreich. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt heißt es: voller Einsatz für den letzten Schritt. Ganz Deutschland fiebert mit."

In die Schar der Gratulanten reihte sich auch Christiane Schenderlein, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, ein. "Ein starkes Spiel, ein toller Erfolg", sagte Schenderlein dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Die deutschen Frauen haben Nerven bewiesen und stehen verdient im WM-Finale in Rotterdam."

Beim Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr/ARD) werde sie wie Merz und Steinmeier "auf jeden Fall mitfiebern und die Daumen drücken", so Schenderlein. Derzeit wird noch geprüft, ob die Staatsministerin nach Rotterdam reisen kann. Die deutsche Mannschaft greift nach dem zweiten WM-Titel überhaupt nach dem Triumph von Oslo 1993. Die erste Medaille seit WM-Bronze 2007 ist dem Team von Bundestrainer Markus Gaugisch mit Silber bereits sicher.