"Alle fit": DHB-Frauen im WM-Viertelfinale in Bestbesetzung

Deutschlands Handballerinnen können ihr WM-Viertelfinale gegen Panamerikameister Brasilien in Bestbesetzung bestreiten. "Es sind alle fit und alle gut drauf", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei einer Pressekonferenz am Montag. Es gebe nach den sechs Spielen der Vor- und Hauptrunde die "ein oder andere Schramme, aber das ist normal. Wir sind gut drauf. Es ist ein positives Gefühl, mit dem wir da reingehen."

Die deutsche Mannschaft hat am Dienstag (17.15 Uhr/ZDF) in der Dortmunder Westfalenhalle die Chance, erstmals seit 2008 das Halbfinale bei einem großen Turnier zu erreichen. "Die Zuschauer können sich auf ein tolles Spiel einstellen. Und die Mannschaft auf volle Ränge - was sie absolut verdient hat", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes. Es sei der letzte Auftritt bei dieser WM in Deutschland, "machen wir alle gemeinsam nochmal ein Fest draus".

Die beiden Halbfinals am Freitag finden wie die Medaillenspiele am Sonntag in Rotterdam statt. Deutschlands Handball-Frauen warten seit WM-Bronze 2007 auf eine Medaille.

Zunächst gilt der volle Fokus im deutschen Lager aber dem ersten K.o.-Spiel gegen Brasilien. "Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt", sagte Gaugisch und sprach von "zwei Gesichtern" bei den Brasilianerinnen: "Das ist nicht konstant, aber wenn der Motor läuft, dann sind sie saugefährlich. Unser Job ist es, den Motor so schnell es geht abzuwürgen."