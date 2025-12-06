"Geht noch mehr": Fans sollen DHB-Frauen ins Halbfinale tragen

Spanien vor Augen, das WM-Viertelfinale im Hinterkopf: Deutschlands Handballerinnen wollen bei ihrem sportlich unbedeutenden Hauptrundenabschluss gegen Spanien noch einmal Werbung in eigener Sache betreiben. "Es geht noch mehr. Mit einer vollen Halle ist es nochmal geiler", sagte Alina Grijseels vor dem Spiel gegen die Ibererinnen zur bisherigen Atmosphäre in Dortmund.

Die Westfalenhalle wird am Samstag (18.00 Uhr/Sporteurope.TV) erstmals im Turnierverlauf mit mehr als 10.000 Zuschauern ausverkauft sein. Für das Viertelfinale am Dienstag (17.15 Uhr/ZDF) gibt es hingegen noch Restkarten. "Wir wollen den Zuschauern etwas bieten. Wir möchten den Flow aufrechterhalten und weiter Spaß haben", sagte BVB-Spielerin Grijseels.

Auch für Bundestrainer Markus Gaugisch ergibt es überhaupt keinen Sinn, in der Spanien-Partie auch nur einen Gang zurückzuschalten. "Wir tun gut daran, einfach weiterzumachen", sagte Gaugisch und forderte maximalen Fokus für die kommende Aufgabe. "Siege helfen am besten, um Routinen aufzubauen."

Der 51-Jährige dürfte mit Blick auf Dienstag dennoch Kräfte auf möglichst viele Schultern verteilen. Das Do-or-Die-Spiel genießt höchste Priorität - und schwirrt auch bei Grijseels und Co. natürlich schon im Hinterkopf.

"Wir beschäftigen uns damit, davon kann man sich nicht freisprechen", sagte die Spielmacherin, die es begrüßt, dass ab der K.o.-Runde die deutschen Spiele auch frei empfangbar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein werden. "Wir können zeigen, wie cool Frauenhandball ist und wie viel Spaß es macht."

In der Parallelgruppe stehen Olympiasieger Norwegen und der WM-Neunte Brasilien bereits als mögliche Viertelfinalgegner fest, am Sonntag spielen beide um den Gruppensieg, der Zweitplatzierte trifft auf Deutschland. Gegen wen sie am liebsten spielen würde? "Norwegen", sagte Grijseels grinsend, sei "nicht" ihr Wunsch. Aber: "Wir nehmen das, was kommt, und zeigen dann hoffentlich genauso eine gute Leistung wie bisher – und erfüllen uns den Traum vom Halbfinale."