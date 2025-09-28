Klub-WM: Magdeburg stürmt ins Halbfinale

Zweites Spiel, zweiter Kantersieg: Die Handballer des SC Magdeburg sind bei der Klub-Weltmeisterschaft ins Halbfinale gestürmt. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann 36:26 (16:13) gegen Sharjah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und sicherte sich damit Platz eins in Gruppe A.

Bester Magdeburger Torschütze in der spärlich besetzten New Capital Sports Hall in Ägypten war der schwedische Rechtsaußen Daniel Pettersson mit sieben Treffern. Sein erstes Gruppenspiel hatte der deutsche Champions-League-Sieger am Samstag gegen Nordamerikameister California Eagles mit 50:20 für sich entschieden.

Die beiden Halbfinals werden am Dienstag ausgespielt, mögliche Gegner des einzigen deutschen Starters beim Turnier in Nordafrika sind der FC Barcelona, Titelverteidiger Veszprem HC oder der ägyptische Außenseiter Al Ahly. Das Endspiel steigt am Donnerstag.

Magdeburg, Weltmeister der Jahre 2021, 2022 und 2023, strebt die fünfte Final-Teilnahme in Serie an. Im vergangenen Jahr hatte der Klub aus Sachsen-Anhalt nach Verlängerung gegen die Ungarn von Veszprem verloren.