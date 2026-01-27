"Wahnsinn": DHB begeistert von Vorverkauf für Heim-WM

Im Sog der aktuellen EM-Auftritte von Deutschlands Handballern läuft der Vorverkauf für die Heim-WM im kommenden Jahr auf Hochtouren. "Es ist wirklich Wahnsinn, wie wir da überrannt werden", sagte Vorstandschef Mark Schober vom Deutschen Handballbund (DHB) am Dienstag auf einer Pressekonferenz im deutschen Teamquartier in Silkeborg.

180.000 Tickets, 40 Prozent aller verfügbaren Karten, sind für das Turnier vom 13. bis zum 31. Januar 2027 an den sechs Standorten mit 106 Spielen bereits vergriffen. "Die sehr große Nachfrage zu einem sehr frühen Zeitpunkt hat uns ebenso erfreut wie überrascht. Solch einen Run auf Tickets gab es 2019 und 2024 noch nicht", sagte Schober mit Blick auf die Heim-WM vor sieben und die Heim-EM vor zwei Jahren.

Auf der "deutschen Route" in München (Vorrunde) und Köln (Hauptrunde, inklusive Finalspiele) seien bereits 75 Prozent und damit bis auf einige VIP-Tickets alle momentan im freien Verkauf erhältlichen Karten verkauft. Auch die dänischen Vorrundenspieltage in Kiel seien schon zu 70 Prozent ausgelastet. Weitere Spielorte sind Magdeburg, Stuttgart und Hannover. Der nächste wichtige Termin auf dem Weg zur Heim-WM ist die Auslosung der Vorrundengruppen am 10. Juni in München.

Sportlich geht der DHB das Turnier voller Zuversicht an. "Ich rechne damit, dass wir bei der Heim-WM noch stärker sind", sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes am Dienstag: "Vor allem die U23-Weltmeister werden sich noch weiter entwickeln. Ich rechne damit, dass wir uns nochmal verstärken im nächsten Jahr."