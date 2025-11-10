Eisbachwelle in München: Surfer bauen berühmte Attraktion über Nacht wieder auf

Das Verschwinden der berühmten Surferwelle im Englischen Garten der bayrischen Landeshauptstadt im Oktober hinterlässt bei Experten immer noch Unverständnis. Nun haben Surfer in einer nächtlichen Aktion die Eisbachwelle wieder aufgebaut.

Die Eisbachwelle gehört zu den Top-Touristen-Spots in München und wird täglich gut besucht.

Nach der alljährlichen Bachauskehr, also der Reinigung im letzten Monat war das Wahrzeichen plötzlich verschwunden.

Auch unter Experten ist die Verwunderung groß, niemand scheint eine Begründung für das Verschwinden der Welle zu haben.

Die Suche nach Erklärungen läuft weiter, einige Surfer konnten aber nicht mehr warten.