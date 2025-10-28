Donald Trumps Enkelin Kai gibt im November ihr Debüt auf der LPGA-Tour in Florida. Die 18-Jährige wird beim prestigeträchtigen Turnier "The Annika" antreten und startet damit ihre Karriere im Profi-Golf.

Donald Trumps golfbegeisterte Enkelin Kai wird im November ihr Debüt auf der LPGA-Tour geben. Die 18-Jährige erhielt eine Sponsoreneinladung für das prestigeträchtige Turnier "The Annika" im Pelican Golf Club in Florida, das vom 13. bis 16. November ausgetragen wird.

Die Veranstaltung zählt zu den hochkarätigsten im Kalender der Tour außerhalb der Majors und ist mit 3,25 Millionen US-Dollar dotiert.

"Mein Traum war es immer, mit den Besten der Welt auf der LPGA-Tour zu konkurrieren", sagte die Enkelin des US-Präsidenten in einer Mitteilung: "Dieses Event wird eine unglaubliche Erfahrung. Ich freue mich darauf, viele meiner Vorbilder und Mentoren im Golf zu treffen und gegen sie anzutreten."

Kai Trump besucht derzeit die Benjamin School in Florida und hat sich verpflichtet, ab dem kommenden Jahr für die Miami Hurricanes Golf zu spielen. In der laufenden Saison nahm sie an drei Turnieren der American Junior Golf Association teil.