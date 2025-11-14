Ihr Großvater ist einer der mächtigsten Männer der Welt, sie möchte einfach nur Golf spielen: Kai Trump mit Schwierigkeiten bei ihrem Golf-Debüt. Donald Trumps Enkelin Kai liegt bei ihrem Golf-Debüt auf der LPGA-Tour nach der ersten Runde abgeschlagen auf dem letzten Platz. Beim prestigeträchtigen Turnier "The Annika" im Pelican Golf Club in Florida benötigte die 18-Jährige zum Auftakt 83 Schläge, lag damit 13 über Par. Die führende Südkoreanerin Haeran Ryu spielte in der ersten Runde eine 64 (-6).

"Ich war definitiv nervöser als erwartet, aber ich finde, dass ich viele gute Schläge gemacht habe", sagte die Enkelin des US-Präsidenten, die im Vorfeld eine Sponsoreneinladung für das mit 3,25 Millionen US-Dollar dotierte Event erhalten hatte. "Ich finde, ich habe mich für mein erstes Turnier und als jüngste Spielerin im Feld ziemlich gut geschlagen. Ich hatte viel Spaß da draußen."

