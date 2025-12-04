Schach: Dreijähriger aus Indien stellt neuen Rekord auf

Der erst drei Jahre alte Sarwagya Singh Kushwaha aus Indien hat als jüngster Spieler der Geschichte eine offizielle Wertungszahl des Weltschachverbands FIDE erreicht. Der Junge aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh war am Tag des Rekords exakt drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage alt. Damit unterbot er die bisherige Bestmarke des Inders Anish Sarkar, der im November 2024 mit drei Jahren, acht Monaten und 19 Tagen erstmals gelistet wurde. Mit den Wertungszahlen wird die Spielstärke bewertet.

Mit gerade einmal drei Jahren hat ein junger Inder als jüngster Spieler aller Zeiten eine offizielle Schachwertung des Weltschachverbandes erhalten - und schlug sogar andere Spieler bei Turnieren.

Sarwagya Singh Kushwaha: Der Vorschüler schlug gewertete Spieler bei Schach-Turnieren

Kushwaha, der noch in der Vorschule ist, besitzt eine Schnellschach-Wertungszahl von 1572 Punkten. Um eine FIDE-Zahl zu erhalten, muss ein Spieler mindestens einen Gegner mit bestehender Wertung besiegen. Der Vater des Wunderkindes, Siddharth Singh, sprach gegenüber indischen Medien von "einer Sache von großem Stolz und Ehre" und fügte hinzu: "Wir wollen, dass er ein Großmeister wird."

Kushwaha schlug bei Turnieren in seiner Heimat und anderen Regionen Indiens gleich drei gewertete Spieler. Zum Vergleich: Weltmeister Magnus Carlsen führt die Schnellschach-Weltrangliste mit einer Wertungszahl von 2824 an.

Indien gilt seit Jahren als Schach-Hochburg und hat zahlreiche Spitzenspieler hervorgebracht, darunter den aktuellen Weltmeister Gukesh Dommaraju sowie den fünfmaligen Weltmeister Viswanathan Anand.