Der 35 Jahre alte Norweger gewann in Wangels an der deutschen Ostseeküste im Schloss Weissenhaus die erstmals offiziell anerkannte Freestyle-Schach-Weltmeisterschaft. Im Finale setzte sich Carlsen mit 2,5:1,5 gegen den US-Amerikaner Fabiano Caruana durch.

21. WM-Titel für Carlsen

Caruana hatte zuvor im Halbfinale den Deutschen Vincent Keymer geschlagen. Der Mainzer verlor anschließend auch die Partie um Platz drei. Formatübergreifend war es Carlsens 21. WM-Titel, der ihm ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar (rund 84.300 Euro) einbrachte.

Freestyle-Schach ist eine Schachvariante, bei der die Anfangspositionen der Figuren vor jeder Partie zufällig ausgelost wird. Dadurch gibt es keine fest einstudierten Eröffnungen.