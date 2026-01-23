Mit 29 Jahren gestorben
Schach: Verstorbener Großmeister Daniel Naroditsky hatte Drogen im Blut
- Aktualisiert: 23.01.2026
- 14:11 Uhr
- SID
Im vergangenen Jahr war Schach-Großmeister Daniel Naroditsky im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Jetzt ist klar: Er hatte zuvor Drogen genommen.
Schach-Großmeister Daniel Naroditsky litt vor seinem Tod unter Herzrhythmusstörungen und hatte mehrere Drogen im Blut. Das geht aus einem toxikologischen Gutachten des Gerichtsmedizinischen Instituts von North Carolina hervor, das den Tod als Unfall einstuft.
Der US-Amerikaner war im Oktober 2025 im Alter von nur 29 Jahren gestorben.
Schach: Mehrere Drogen laut Gutachten festgestellt
Methamphetamin, Amphetamin und das pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel Kratom wurden in Naroditskys Körper gefunden, die Substanzen als mitursächliche Faktoren für den Tod aufgeführt.
Die Konzentrationen hätten allerdings in einem Bereich gelegen, der als "nicht toxisch/nicht tödlich" gilt.
Es wurden beim Auffinden Naroditskys keine verdächtigen illegalen Substanzen oder Utensilien gefunden. "Es gibt keine Hinweise auf eine absichtliche oder unabsichtliche Überdosis illegaler, verschreibungspflichtiger und/oder rezeptfreier Substanzen", heißt es im Bericht.