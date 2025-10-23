Schlag den Star LIVE auf ProSieben und Joyn
Schlag den Star: Jan Ullrich vs. Sven Hannawald live im Free-TV und im Joyn-Livestream
- Veröffentlicht: 23.10.2025
- 15:55 Uhr
Am 25. Oktober treffen mit Jan Ullrich und Sven Hannawald zwei der größten Sportler des Landes bei "Schlag den Star" aufeinander. So verfolgt ihr das Duell im Free-TV und im Livestream auf Joyn.
Radsport-Star vs. Skisprung-Legende. Ikone vs. Allesgewinner. Jan Ullrich vs. Sven Hannawald!
Die 97. Ausgabe von "Schlag den Star" verspricht ein ganz besonderes Duell zu werden. Zwei der größten Sportler Deutschlands geben sich die Ehre und kämpfen um 100.000 Euro.
- Schlag den Star am 25. Oktober um 20:15 Uhr: Jan Ullrich vs. Sven Hannawald live und kostenlos auf Joyn
In bis zu 15 Runden werden die beiden ehemaligen Spitzensportler an ihre Grenzen gehen. Darauf hat sich Jan Ullrich natürlich bestens vorbereitet, wie er gegenüber "Joyn" verriet: "Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Struktur mag - das habe ich aus dem Leistungssport mitgenommen. Ich trainiere regelmäßig, schlafe gut, ernähre mich ausgewogen."
"Für "Schlag den Star" habe ich aber schon ein bisschen umgestellt: etwas mehr Reaktions- und Koordinationstraining, ein paar Spiele mit meinen Jungs, um den Kopf locker zu halten. Ich will Spaß haben, aber natürlich auch mein Bestes geben", so der Sieger der Tour de France von 1997 weiter.
Ähnlich äußerte sich auch Sven Hannawald bei "Joyn". Der 50-Jährige gab jedoch zu, dass er vor allem vor einem Spiel besonders Angst hat: "Körperlich schaue ich, dass ich meinen Grundlevel halte. Gleichzeitig versuche ich mein Gedächtnis zu trainieren. Mein Bammelspiel ist nämlich "Blamieren oder Kassieren". Also lese ich mehr als sonst und versuche, mir viel zu merken. Bei Texten konzentriert zu bleiben, ist schwer für mich, das war auch schon damals zu meiner Schulzeit so."
Wer kommt unter die Räder und wer springt im Dreieck? Wer sichert sich 100.000 Euro? Beide Konkurrenten geben sich siegessicher im Vorfeld. Sven Hannawald: "Ich fühle mich am wohlsten auf Platz 1." Doch das lässt Jan Ullrich kalt: "Bei 'Schlag den Star' machst du schnell den Abflug".
So verfolgt ihr die Show im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
Schlag den Star: Wer tritt gegeneinander an?
Am 25. Oktober 2025 treffen mit Jan Ullrich und Sven Hannawald zwei der größten deutschen Sportler der Geschichte aufeinander.
Jan Ullrich vs. Sven Hannawald: Wann findet Schlag den Star statt?
Das Duell zwischen Jan Ullrich und Sven Hannawald findet am 25. Oktober statt. Die Übertragung von "Schlag den Star" auf ProSieben beginnt um 20:15 Uhr.
Schlag den Star: Wird das Duell von Jan Ullrich und Sven Hannawald im Free-TV übertragen?
Ja! "Schlag den Star" wird am 25. Oktober um 20:15 LIVE im Free-TV auf ProSieben übertragen.
Kann man Schlag den Star auch im Livestream verfolgen?
Ja! Einen Livestream von "Schlag den Star" gibt es KOSTENLOS auf Joyn.
Wie funktioniert das Punktesystem bei Schlag den Star?
Das Punktesystem bei "Schlag den Star" ist linear ansteigend. Das erste Spiel bringt einen Punkt, das zweite zwei, das dritte drei, usw. Es werden maximal 15 Spiele stattfinden. Ist zuvor bereits ein Promi uneinholbar in Führung, endet der Abend.
Schlag den Star: Um wie viel Geld geht es für Jan Ullrich und Sven Hannawald?
Der Gewinner des Duells gewinnt 100.000 Euro.