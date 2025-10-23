Schlag den Star: Jan Ullrich vs. Sven Hannawald live im Free-TV und im Joyn-Livestream

In bis zu 15 Runden werden die beiden ehemaligen Spitzensportler an ihre Grenzen gehen. Darauf hat sich Jan Ullrich natürlich bestens vorbereitet, wie er gegenüber "Joyn" verriet: "Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Struktur mag - das habe ich aus dem Leistungssport mitgenommen. Ich trainiere regelmäßig, schlafe gut, ernähre mich ausgewogen."

Die 97. Ausgabe von "Schlag den Star" verspricht ein ganz besonderes Duell zu werden. Zwei der größten Sportler Deutschlands geben sich die Ehre und kämpfen um 100.000 Euro.

Am 25. Oktober treffen mit Jan Ullrich und Sven Hannawald zwei der größten Sportler des Landes bei "Schlag den Star" aufeinander. So verfolgt ihr das Duell im Free-TV und im Livestream auf Joyn.

"Für "Schlag den Star" habe ich aber schon ein bisschen umgestellt: etwas mehr Reaktions- und Koordinationstraining, ein paar Spiele mit meinen Jungs, um den Kopf locker zu halten. Ich will Spaß haben, aber natürlich auch mein Bestes geben", so der Sieger der Tour de France von 1997 weiter.

Ähnlich äußerte sich auch Sven Hannawald bei "Joyn". Der 50-Jährige gab jedoch zu, dass er vor allem vor einem Spiel besonders Angst hat: "Körperlich schaue ich, dass ich meinen Grundlevel halte. Gleichzeitig versuche ich mein Gedächtnis zu trainieren. Mein Bammelspiel ist nämlich "Blamieren oder Kassieren". Also lese ich mehr als sonst und versuche, mir viel zu merken. Bei Texten konzentriert zu bleiben, ist schwer für mich, das war auch schon damals zu meiner Schulzeit so."

Wer kommt unter die Räder und wer springt im Dreieck? Wer sichert sich 100.000 Euro? Beide Konkurrenten geben sich siegessicher im Vorfeld. Sven Hannawald: "Ich fühle mich am wohlsten auf Platz 1." Doch das lässt Jan Ullrich kalt: "Bei 'Schlag den Star' machst du schnell den Abflug".

So verfolgt ihr die Show im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.