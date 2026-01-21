Tragödie auf der deutschen Segeljacht "Walross 4": Während einer Transatlantik-Regatta kommt ein Besatzungsmitglied ums Leben.

Trauer im deutschen Segelsport. Während einer Transatlantik-Regatta ist auf der deutschen Segeljacht "Walross 4" ein Crewmitglied ums Leben gekommen. Das bestätigte der Akademische Segler-Verein (ASV) Berlin.

Demnach befand sich das Boot auf dem Rückweg von der Kanaren-Insel Lanzarote zur Karibik-Insel Antigua, als sich an Bord ein schwerer Unfall ereignete. Die Jacht befand sich zu diesem Zeitpunkt 2.800 Kilometer von der Küste entfernt.

"Wir sind zutiefst erschüttert und trauern mit den Angehörigen", schrieb der ASV Berlin in einem Statement. "Das betroffene Crewmitglied wurde im Rahmen der mit den koordinierenden Rettungsstellen eingeleiteten Maßnahmen von einem in der Nähe befindlichen Frachter übernommen. Leider ist das Crewmitglied verstorben."