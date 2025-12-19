Sportler des Jahres 2025 live: Die Gala im Free-TV und im Livestream auf Joyn verfolgen

Wer wird Sportler, Sportlerin und Team des Jahres? So könnt ihr die Gala zur Preisverleihung im Free-TV und im Livestream auf Joyn verfolgen. Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Auch in diesem Jahr hat es in der deutschen Sportwelt außergewöhnliche Momente und Leistungen gegeben. Sportler des Jahres 2025: Die Gala am 21. Dezember ab 22:15 Uhr im Livestream auf Joyn Traditionell wird kurz vor dem Jahreswechsel der Sportler, die Sportlerin und das Team des Jahres geehrt.

Im vergangenen Jahr wurden Oliver Zeidler (Ruder-Olympiasieger im Einer), Darja Varfolomeev (Mehrkampf-Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik) und die 3x3-Basketball-Olympiasiegerinnen ausgezeichnet. Wer gewinnt den Preis 2025? Und wo kann man die Verleihung im Free-TV und Livestream verfolgen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Sportler des Jahres 2025: Wann und wo findet die Gala statt? Die Gala findet am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, im Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden statt.

Wird die Verleihung live im Free-TV übertragen? Nein. Zwar wird die Verleihung im Free-TV gezeigt - allerdings zeitversetzt. Die Gala beginnt um 20:00 Uhr in Baden-Baden. Das ZDF überträgt ab 22:15 Uhr im linearen TV.

Kann ich die Veranstaltung im Livestream verfolgen? Ja! Live kann man die Verleihung auf sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek verfolgen. Ab 22:15 Uhr ist die Gala auch über den Livestream auf Joyn zu sehen.

Sportlerin des Jahres 2025: Wer moderiert die Verleihung? Wie schon im vergangenen Jahr wird die Veranstaltung von Lena Kesting und Sven Voss moderiert. Insgesamt soll die Gala rund 90 Minuten dauern.

Sportler*in des Jahres 2025: Wie werden die Sieger bestimmt? Nachdem die olympischen und paralympischen Kaderathleten in jeder Kategorie die Top Ten ausgewählt haben, stimmten deutsche Sportjournalisten für den Sieger ab.

