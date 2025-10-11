14 Minuten Rückstand: Philipp braucht Aufholjagd im Marathon

Für Laura Philipp ist bei der Ironman-WM auf Hawaii der Traum vom Titel nach dem Radfahren in weite Ferne gerückt. Nach dem für ihre Verhältnisse ordentlichen Schwimmen verlor die 38-Jährige auf der Radstrecke weitere Zeit und liegt als Vierte insgesamt 14 Minuten hinter der führenden Radspezialistin Taylor Knibb. Noch schwieriger einzuholen im Marathon als die US-Amerikanerin dürfte allerdings die gut zwölf Minuten vorausliegende zweitplatzierte Lucy Charles-Barclay sein.

Statt um den Sieg dürfte es im Laufen für Philipp eher um ihren zweiten Podestplatz auf Big Island gehen. Dafür muss sie achteinhalb Minuten auf die derzeit drittplatzierte Norwegerin Solveig Lövseth gutmachen, die sie auf dem Rad ziehen lassen musste. Philipp ging Seite an Seite mit der Britin Katrina Matthews in den Marathon. Den Rückstand auf das Spitzenduo dürften aber auch die beiden laufstärksten Athletinnen des Feldes kaum noch gutmachen können.

Nach ihrer schwächsten Disziplin Schwimmen hatte die Heidelbergerin mit sechseinhalb Minuten Rückstand für ihre Verhältnisse noch im Soll gelegen. Nach zwei vierten Plätzen und einer Bronzemedaille peilt sie diesmal auf Hawaii eigentlich den ganz großen Coup an, der ihr im Vorjahr schon in Nizza gelungen war. "Die Titelverteidigung ist mein großes Ziel und mein großer Traum", hatte sie dem SID gesagt. Sie strebe "nach dem Höchsten" und wolle im vierten Anlauf endlich auch im Ironman-Mekka "ganz oben stehen".