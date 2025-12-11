Abfahrtstraining: Olympiasiegerin Gisin stürzt schwer

Den schwer gebeutelten Schweizer Skirennläuferinnen droht der nächste prominente Ausfall. Die zweimalige Olympiasiegerin Michelle Gisin (32) stürzte am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in St. Moritz schwer. Sie musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Diagnose lag zunächst nicht vor.

Gisin war bei bewölktem Himmel und flachem Licht mit Startnummer 17 unterwegs, als es ihr im unteren Drittel der "Corviglia" die Ski verschlug. Sie rutschte weg und durchbrach ein Sicherheitsnetz, vor einem weiteren Netz blieb sie schließlich liegen.

Die hinter Gisin gestartete Lindsey Vonn musste ihre Fahrt wegen des Sturzes abbrechen. Im ersten Training am Vortag war der Speed Queen noch die mit Abstand schnellste Zeit gelungen.

Die Schweiz muss bereits auf die Olympiasiegerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter verzichten. Gut-Behrami fällt nach einem Trainingssturz im November schwer verletzt für die restliche Saison aus, Suter wird nach einem Unfall Anfang Dezember ebenfalls in St. Moritz im Januar zurückerwartet.