Aicher so gut wie nie im Slalom - nur Shiffrin schneller

Skirennläuferin Emma Aicher hat im Weltcup das nächste herausragende Ergebnis erzielt. Beim Slalom im schwedischen Are belegte die zweifache Olympia-Zweite den zweiten Rang - es war das beste Resultat ihrer Karriere in dieser Disziplin. Schneller war lediglich Slalom-Königin Mikaela Shiffrin aus den USA, die mit einem Vorsprung von 0,94 Sekunden zu ihrem 109. Weltcup-Sieg fuhr, dem 72. im Slalom.

Am Vortag hatte Aicher beim fünften Saisonsieg der Österreicherin Julia Scheib mit Platz vier im Riesenslalom ihr bestes Resultat in dieser Disziplin erreicht und den Rückstand auf Shiffrin im Gesamtweltcup auf 120 Punkte verkürzt. Die Amerikanerin war nach einem schweren Patzer im ersten Lauf nur Sechste geworden.

Im Slalom blieb Shiffrin fehlerlos. Nach Gold bei den Olympischen Spielen fuhr sie im neunten Weltcup-Slalom dieses Winters zum achten Mal auf Platz eins. Den Sieg in der Slalom-Wertung hatte sie sich längst gesichert. Aicher war zuvor im Slalom bereits dreimal als Dritte auf das Podest gefahren. Teamkollegin Lena Dürr belegte in Are Rang 15.