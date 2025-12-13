Altmeister Kasai überzeugt beim Saisonstart

Skisprung-Dino Noriaki Kasai ist auch mit zarten 53 Jahren noch absolut konkurrenzfähig. Der japanische Altmeister zeigte sich bei seinem Saisondebüt in starker Verfassung und ließ als 18. des Continental Cups im finnischen Kuusamo unter anderem alle Springer des deutschen B-Teams hinter sich.

Den Sieg beim nahezu ohne Zuschauern ausgetragenen Springen am bitterkalten Polarkreis sicherte sich Norwegens Toptalent Isak Andreas Langmo vor Österreichs Team-Vizeweltmeister Maximilian Ortner und Kasais Landsmann Junshiro Kobayashi. Bester Deutscher war Constantin Schmid, seit geraumer Zeit formschwacher Olympiadritter von 2022 mit dem DSV-Team, auf Rang 20.

Kasai, der im Dezember 1988 als 16-Jähriger sein Weltcupdebüt gefeiert hatte, war beim Auftaktwettbewerb der zweiten Liga des internationalen Skispringens zweitbester Japaner hinter dem früheren WM-Teamdritten Junshiro Kobayashi - sehr weit entfernt ist der Aufstieg in Japans Weltcup-Team nicht, wo in Ryoyu Kobayashi und Ren Nikaido derzeit nur zwei Springer unantastbar sind.

Spätestens beim Heim-Weltcup im Januar sollte "Nori" über das zusätzliche Kontingent der nationalen Gruppe wieder in der ersten Liga starten und dann seinen Altersrekord weiter steigern.