Auftakt in Sigulda: Skeletonis verpassen Podest

Die deutsche Skeletonis haben zum Auftakt des Weltcup-Doppelpacks in Sigulda das Podest verpasst. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise belegte als beste Deutsche Rang sechs, zur Tagessiegerin und neuen Gesamtweltcupführenden Kim Meylemans aus Belgien fehlten der 25-Jährigen nach zwei Durchgängen 55 Hundertstelsekunden.

Neben Neise erreichten auch die weiteren drei deutschen Pilotinnen jeweils eine Top-Ten-Platzierung. Susanne Kreher wurde Siebte (+0,60 Sekunden), Jacqueline Pfeifer, die den Auftakt in Cortina gewonnen hatte, belegte den achten Rang (+0,67). Die 30-Jährige fiel damit im Gesamtweltcup vom geteilten ersten auf Platz vier zurück. Corinna Leipold rundete mit Rang neun (+0,76) das gute Mannschaftsergebnis ab.

In Sigulda wird der abgesagte Weltcup von Innsbruck-Igls nachgeholt. Die Skeleton-Elite wäre eigentlich bereits Ende November in Österreich gefahren, die umgebaute Bob- und Rodelbahn sorgt aber weiter für Probleme. Eine Mehrheit der Athletinnen und Athleten hatte sich bei einer Sitzung für die Absage der Rennen der Männer, Frauen und im Mixed-Team ausgesprochen. Als Hauptgrund wurde die unzureichende Vorbereitung des Eiskanals aufgeführt.

Die Frauen fahren deswegen bereits am Freitag (13 Uhr) wieder auf der lettischen Bahn. Die Männer um die bislang enttäuschende Olympia-Goldhoffnung Christopher Grotheer sind zuvor erstmals dran (9 Uhr), bevor der zweite Wettkampf am Samstag (17 Uhr) auf dem Programm steht.