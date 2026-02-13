Badminton: DBV ohne Medaille bei Team-EM

Für die Auswahl des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) ist die Team-EM in Istanbul ohne Medaille zu Ende gegangen. Sowohl die Frauen als auch die Männer schieden am Freitag nach nur einem Sieg in der Vorrunde aus dem Turnier aus. Die Männer-Auswahl musste als Gruppendritter nach einer 2:3-Niederlage gegen die direkte Konkurrenz aus Schweden die Heimreise antreten.

Ohne den verletzten deutschen Einzelmeister Fabian Roth gelang den DBV-Männern lediglich ein Sieg: Gegen Gastgeber Türkei gewannen sie im zweiten Gruppenspiel mit 4:1 und hielten die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug zunächst am Leben. Neben Roth zählten auch Mark Lamsfuß, Doppel-Europameister von 2022, sowie Daniel Hess zu den insgesamt drei fehlenden Leistungsträgern.

Auch die DBV-Frauen gingen ohne zwei Top-Spielerinnen ins Turnier: Ohne die fehlenden Top-Spielerinnen Yvonne Li und Thuc Nguyen platzte die Hoffnung auf eine Medaille im letzten Gruppenspiel. Gegen die direkten Konkurrentinnen aus der Ukraine verlor die deutsche Auswahl 1:4, nur ein Sieg (3:2 gegen Estland) aus drei Spielen war zu wenig für den Einzug in die Runde der letzten vier.