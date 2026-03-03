Badminton: DBV-Verzicht auf Team-WM

Der finanziell angeschlagene Deutsche Badminton-Verband (DBV) entsendet keine Männer-Mannschaft zur Team-WM im dänischen Horsens (ab 24. April). Der DBV nannte dafür am Dienstag sportliche und wirtschaftliche Gründe - angesichts von vielen Verletzungen sei eine Teilnahme in beiderlei Hinsicht nicht sinnvoll. Die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft sei "deutlich" eingeschränkt.

"Uns ist diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen, weil wir wissen, wie gerne die Jungs als Team dieses Turnier gespielt hätten", sagte DBV-Sportdirektor Jakob Höi. "Gleichzeitig müssen wir in der derzeitigen finanziellen Lage sehr verantwortungsvoll handeln und Prioritäten setzen. Unter diesen Rahmenbedingungen wäre eine Teilnahme weder sportlich sinnvoll noch wirtschaftlich vertretbar gewesen."

Die deutschen Frauen sind nicht für die Team-WM qualifiziert.