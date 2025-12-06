Bananenschale im Weg: McIlroys Ärger in Australien

Immerhin ist er nicht ausgerutscht: Golf-Superstar Rory McIlroy hatte beim Turnier der DP World Tour in Australien Ärger mit einer Bananenschale. Im Royal Melbourne Golf Club landete sein Ball am Samstag nach dem Abschlag neben einem großen Grasbüschel - und unter dem gelben Stück Bio-Abfall.

Der Nordire konnte die Schale nicht entfernen, ohne den Ball zu bewegen und damit eine Strafe zu kassieren. Also schlug er ihn notdürftig wenige Meter in Richtung Fairway, am zweiten Loch der dritten Runde sorgte all das später für ein Doppel-Bogey.

"Das Gras und die Banane, da ist es doppelt gegen mich gelaufen", sagte McIlroy, "aber der Ball hätte gar nicht dort sein sollen. Es war ein furchtbarer Abschlag." Die Runde beendete der Weltranglistenzweite dennoch mit einer guten 68, auf den Gesamtsieg hat er aber keine echten Chancen mehr. McIlroy liegt außerhalb der Top 20, neun Schläge fehlen ihm vor der Schlussrunde auf den führenden Dänen Rasmus Neergaard-Petersen.

McIlroy hat das erfolgreichste Jahr seiner Karriere hinter sich. 2025 machte er mit dem Sieg beim US-Masters als sechster Profi der Geschichte seinen Karriere-Grand-Slam perfekt. Zudem sicherte er sich zum siebten Mal den Gesamtsieg der DP World Tour, gewann die Players Championship, das prestigeträchtige Turnier in Pebble Beach und die Irish Open. Ende September führte McIlroy das europäische Team zum hart erkämpften Auswärtssieg im Ryder Cup in den USA.