Bandausrisse: Kombinierer Geiger verpasst Saisonstart

Herber Rückschlag für Kombinierer Vinzenz Geiger: Der zweimalige Olympiasieger und Weltcup-Gesamtsieger des Vorwinters hat sich beim Krafttraining drei knöcherne Bandausrisse am rechten Fuß zugezogen und verpasst damit den Beginn der Olympiasaison.

"Das ist blöd gelaufen, ein ungünstiger Zeitpunkt. Aber ich bin schon in der Reha und hoffe, dass ich baldmöglichst wieder am Start bin", sagte der 28-Jährige aus Oberstdorf. Bundestrainer Eric Frenzel meinte: "Das Gute ist, dass es nichts Langwieriges ist. Die Verletzung sollte jetzt gut ausheilen, danach kann man recht schnell wieder einsteigen. Wir wollen uns aber nicht stressen lassen."

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird Geiger die ersten Weltcupstationen in Kuusamo (29. November bis 1. Dezember) und Lillehammer (7./8. Dezember) auslassen. Die Olympischen Winterspiele finden von 6. bis 22. Februar statt. Nach dem Rücktritt des Norwegers Jarl Magnus Riiber war Geiger der Favorit für die neue Saison.