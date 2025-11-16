Beach-WM: Ehlers/Wickler vorzeitig in der K.o.-Runde

Die Olympiazweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide vorzeitig die K.o.-Phase erreicht. Die Silbermedaillengewinner von Paris bezwangen die Außenseiter Jose Alberto Mondlane/Osvaldo Mungoi aus Mosambik am Samstag problemlos mit 2:0 (21:11, 21:8) und zogen nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel in die Runde der besten 32 ein.

Das gilt auch für Lukas Pfretzschner und Sven Winter. Das Duo besiegte die Chinesen Yanwei Wang/Hongjon Du mit 2:0 (21:14, 21:16) und erreichte vorzeitig die nächste Runde. Sandra Ittlinger und Anna Grüne fuhren in der australischen Küstenstadt derweil den ersten Sieg ein und dürfen weiter auf die K.o.-Phase hoffen. Das Duo setzte sich gegen Vanessa Muianga/Mercia Mucheza aus Mosambik mit 2:0 (21:10, 21:6) durch.

Die beiden topplatzierten Teams sowie die vier besten Drittplatzierten der jeweils zwölf Gruppen ziehen direkt in die Runde der besten 32 Teams ein. Die verbliebenen Drittplatzierten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen Tickets.