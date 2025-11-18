Beach-WM: Müller/Tillmann schon raus - zwei Duos weiter

Für Svenja Müller und Cinja Tillmann sind die Medaillenträume bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide schon vorbei. Die Europameisterinnen von 2024 scheiterten in der Runde der besten 32 am italienischen Duo Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth mit 0:2 (12:21, 23:25). Linda Bock/Louisa Lippmann und Lea Kunst/Melanie Paul schafften es dagegen ins Achtelfinale.

"Leider ist die WM für uns schon vorbei. Wir haben nicht die Leistung gezeigt, die wir gerne gezeigt hätten. Klar sind wir traurig, aber auch stolz auf die Saison", sagte Tillmann.

Müller/Tillmann waren nach dem Sieg beim Elite16-Turnier in Kapstadt Ende Oktober mit großen Erwartungen in die WM gestartet, hatten dort aber schon im letzten Gruppenspiel gegen Bock/Lippmann verloren. Gegen die Italienerinnen, die das deutsche Duo im August bei der EM in Düsseldorf noch bezwungen hatte, lief es aber von Beginn an nicht. Im zweiten Durchgang vergaben Müller/Tillmann zudem drei Satzbälle.

Bock/Lippmann zogen dagegen durch ein 2:0 (21:15, 23:21) gegen die Neuseeländerinnen Shaunna Polley und Olivia MacDonald ins Achtelfinale ein. Ihren vierten Sieg im vierten WM-Spiel holten auch Kunst/Paul beim 2:0 (21:17, 21:19) gegen Emi van Driel und Wies Bekhuis aus den Niederlanden.