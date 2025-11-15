Beach-WM: Siege für Müller/Tillmann und Lippmann/Bock

Die deutschen Beachvolleyballerinnen haben den gelungenen WM-Auftakt in Adelaide fortgeführt. Svenja Müller und Cinja Tillmann, die WM-Dritten von 2022, gewannen ihr erstes Gruppenspiel gegen die Argentinierinnen Brenda Ailen Churin und Morena Marisa Abdala am Samstag mit 2:0 (21:18, 21:11). Auch Louisa Lippmann und Linda Bock verschafften sich durch ein 2:0 (21:13, 21:18) gegen María González Claudia Gonzalez Valentin und Allanis Navas Sanchez (Puerto Rico) eine gute Ausgangslage im Rennen um den direkten Einzug in die K.-o.-Phase.

Die beiden topplatzierten Duos sowie die vier besten Drittplatzierten der jeweils zwölf Gruppen ziehen direkt in die Runde der besten 32 Teams ein. Die verbliebenen Drittplatzierten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen Tickets.

Bereits am Vortag hatten weitere deutsche Paare für einen optimalen Start gesorgt. Bei den Männern gewannen Lukas Pfretzschner und Sven Winter zum Auftakt ebenso wie Paul Henning und Lui Wüst. Bei den Frauen fuhren Anna Grüne und Sandra Ittlinger sowie Lea Kunst und Melanie Paul ebenfalls jeweils einen Sieg ein.

Mit den Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler greift am Samstagvormittag (11.00 Uhr MEZ) auch das letzte der sieben deutschen Teams ins Geschehen ein.